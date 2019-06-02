شكرا لقرائتكم خبر عن "بجاحة إسرائيلية": غاراتنا على سوريا ردا على إطلاق قذيفتين اتجاه الجولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجيش الإسرائيلى، عن أسباب الغارات التى شنتها قواته فجر اليوم الأحد، على مواقع عسكرية سورية ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة 7 آخرين، حسبما ذكرت شبكة سوبتنيك الروسية.

وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، "أغار جيش الدفاع الإسرائيلي على عدد من الأهداف العسكرية داخل سوريا، ردًّا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه جبل الشيخ شمال هضبة الجولان مساء أمس السبت".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "لقد أغارت طائرات ومروحيات حربية على عدد من الأهداف العسكرية التابعة للجيش السوري وفيها بطاريتيْ مدفعية وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان بالإضافة إلى بطارية دفاع جوي من طراز أس أه-2".

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وأشار البيان إلى أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية خلال الغارات وفي أعقاب إطلاق قذائف مضادة لطائرات سورية دون رصد سقوط القذائف داخل إسرائيل.



وحمل البيان السلطات السورية المسؤولية عن كل نشاط ضد إسرائيل، انطلاقًا من الأراضي السورية، مؤكداً أنه سيعمل بشكل حازم ضد أي اعتداء.

كانت استطاعت الدفاعات الجوية السورية إسقاط عدة صواريخ إسرائيلية أطلقت من الجولان المحتل وتحديدا من سماء ريف القنيطرة الأوسط والجنوبي، خلال موجة الاستهداف الثانية، قبل وصولها إلى تل الشعار، في حين تمكن أحد الصواريخ من الوصول إلى هدفه ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة 7 آخرين