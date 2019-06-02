شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية مالى يزور المسجد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالى فجر اليوم المسجد النبوى بالمدينة المنورة حيث أدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صل الله عليه وسلم - وصاحبيّه - رضوان الله عليهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وكان فى استقباله عند المسجد النبوى وكيل الرئيس العام لشئون المسجد النبوى المكلف الدكتور محمد بن أحمد الخضيرى ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد وعدد من المسئولين من مدنيين وعسكريين .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جمهورية مالى يزور المسجد النبوى الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.