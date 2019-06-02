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رئيس جمهورية مالى يزور المسجد النبوى الشريف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالى فجر اليوم المسجد النبوى بالمدينة المنورة حيث أدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صل الله عليه وسلم - وصاحبيّه - رضوان الله عليهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .

 

وكان فى استقباله عند المسجد النبوى وكيل الرئيس العام لشئون المسجد النبوى المكلف الدكتور محمد بن أحمد الخضيرى ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد وعدد من المسئولين من مدنيين وعسكريين .

 

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