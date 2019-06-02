انت الان تتابع صحف عربية: مكة تنتصر لفلسطين.. ولا مشترين لنفط إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف تناولت ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بمبادرة السعودية لاستضافة قمتي مجلس التعاون والجامعة العربية لمناقشة التهديدات الإيرانية في المنطقة

تصدرت القمة الإسلامية التي احتضنتها مكة، أمس الجمعة، والنتائج التي خرجت بها عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، كما استعرضت الصحف العديد من القضايا الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه اختتم مؤتمر القمة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكمل نجاحات القمتين العربية والخليجية اللتين سبقتاه، وأدان الأعمال الإرهابية ضد السعودية والإمارات. وجدد خادم الحرمين في كلمة افتتح بها القمة تأكيد أن القضية الفلسطينية "تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي".

وشدد العاهل السعودي على رفضه القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضعين التاريخي والقانوني للقدس الشريف. وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن المؤتمر أكد مجددا مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، وجدد دعمه المبدئي والمتواصل على المستويات كافةً للشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه الوطنية المشروعة

وشدد العاهل السعودي على رفضه القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضعين التاريخي والقانوني للقدس الشريف.

وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن المؤتمر أكد مجددا مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، وجدد دعمه المبدئي والمتواصل على المستويات كافةً للشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وأكد ضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب القرار 194، ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة.

وتحت عنوان "قمم مكة رسخت وحدة الصف لمجابهة قوى الشر بالمنطقة"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أكد أنه "سيتم التصدي بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعوقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا".

وقال خادم الحرمين في تغريدة قبيل انطلاق أعمال القمة الإسلامية، ليلة أمس، في مكة المكرمة: "نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعوقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا".

وأفادت صحيفة "الخليج" أن الولايات المتحدة رحبت بمبادرة السعودية لاستضافة قمتي مجلس التعاون والجامعة العربية لمناقشة التهديدات الإيرانية في المنطقة.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية: "إن الولايات المتحدة ترحب بمشاركة الرئيس العراقي برهم صالح في القمة العربية بمكة المكرمة"، مضيفا: "رسالتنا لإيران ثابتة، نتوقع منها احترام سيادة العراق ودول المنطقة الأخرى احتراما كاملا، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والامتناع عن السلوكيات التي تثير التوترات الطائفية أو تمكن المتطرفين".

وتحت عنوان "وبدأ التصفير.. لا مشترين لنفط إيران"، كشفت صحيفة "عكاظ" عن أن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، هدد بأن الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تشتري النفط من إيران بعد انتهاء الإعفاءات في الثاني من مايو.

وقال هوك، أمس الجمعة، إن واشنطن ستفرض العقوبات حتى إذا لم تفِ دولة بحدود الشراء القصوى التي تفاوضت عليها من قبل. وأضاف: "سياستنا الثابتة هي وقف شراء النفط الإيراني تماما. انتهى الأمر".

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وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أول من أمس، أن دولا مثل الصين والهند التي حصلت على إعفاءات في نوفمبر لشراء النفط الإيراني يمكنها مواصلة شراء الخام بعد الثاني من مايو إلى أن تصل إلى الحد الأقصى الذي تفاوضت عليه.

وأوضحت "الشرق الأوسط" أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، نفت صحة التقارير عن وجود استثناءات جديدة على عقوبات النفط الإيراني، ورحبت بجهود السعودية في مناقشة التهديدات الإيرانية في المنطقة.

وقالت أورتاغوس: "إن وحدة الصف العربي والخليجي أمر ضروري في مواجهة إيران ومواجهة نفوذها ومواجهة الإرهاب، وبالطبع ضمان مستقبل مزدهر للخليج".

وأضافت: "لا نريد حربا مع إيران، نريد من إيران أن تتراجع عن سلوكياتها وأن تتوقف عن دعم الإرهاب وتوقف سلوكها المخرب في المنطقة وتتوقف عن محاولات فرض النفوذ والسيطرة في بيروت ودمشق وصنعاء".

وبالانتقال إلى الشأن الليبي، وتحت عنوان "بوتين يلتقي حفتر للمرة الأولى"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، التقى للمرة الأولى بشكل رسمي ومعلن، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة الروسية موسكو، التي وصل إليها منذ يومين، دون أي إعلان رسمي.

وبحسب مصادر ليبية مقربة من حفتر، فإنه سعى لإقناع بوتين بالمساعدة على رفع الحظر المفروض على الجيش بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن المحادثات تركزت أيضا على مساعدة روسيا في تطوير منظومة الأسلحة التي يمتلكها الجيش الوطني وتحديثها.

وتناولت صحيفة "الاتحاد" سقوط شهيدين فلسطينيين برصاص الاحتلال في القدس وبيت لحم، حيث استشهد طفل فلسطيني عمره 15 عاما، وأصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال خلال محاولتهما دخول مدينة القدس بالقرب من قرية دار صلاح شرق بيت لحم للصلاة في المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الفلسطينيين في أثناء محاولتهم اجتياز الأسلاك للصلاة في الأقصى.

وعلى صعيد متصل، استشهد فلسطيني وأصيب إسرائيليان، أحدهما بجراح حرجة، أمس، في عملية طعن وقعت بمدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان فلسطينيون إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب فلسطيني في منطقة باب العمود بالقدس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ضد مجموعة مستوطنين، وكانت عناصر الشرطة الإسرائيلية منتشرة بكثافة في شوارع القدس القديمة بعد الهجوم.

وتحت عنوان "كيم جونغ يعدم مبعوثه الخاص إلى واشنطن"، كشفت "البيان" عن أن بيونج يانج أعدمت مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة بعد فشل قمة هانوي التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فبراير الماضي.

وذكرت صحيفة "شوسون إلبو" الكورية الجنوبية أن كيم هيوك شول الذي كلف بالعمل التحضيري لقمة هانوي وسافر إلى العاصمة الفيتنامية بالقطار الخاص لكيم جونغ أون، أعدم رميا بالرصاص "لخيانته القائد الأعلى" بعدما أعادته الولايات المتحدة إلى بلاده قبيل القمة.