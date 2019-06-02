فيديو| أسقط قتلى وجرحى.. تفاصيل القصف الإسرائيلي على ريف القنيطرة السوري

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكد مصدر عسكري سوري صباح اليوم الأحد، مقتل ثلاثة جنود سوريين وإصابة سبعة آخرين جراء إطلاق دولة إسرائيلي" target="_blank">الاحتلال الإسرائيلي عدة صواريخ على ريف القنيطرة الشرقي.

وذكر التلفزيون السوري أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد وقال إن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي" بعد أن قالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة.



وأفاد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن الغارات استهدفت تمركزات ومستودعات لحزب الله وإيران في جنوب دمشق.

وقالت متحدثة باسم جيش إسرائيلي" target="_blank">الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء السبت إن صاروخين اطلقا باتجاه مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ولم يتسببا في سقوط ضحايا.

وذكرت المتحدثة أن التفاصيل لا تزال قيد البحث مشيرة إلى أن الجهة المسئولة عن إطلاق الصاروخين لم تعرف بعد.

وفي 17 مايو، أعلنت وكالة"سانا"، أن الدفاعات الجوية استهدفت "أجساماً مضيئة" قادمة من اتجاه القنيطرة ومصدرها دولة إسرائيلي" target="_blank">الاحتلال الإسرائيلي وأسقطت عدداً منها.

وفي حينها، قال رامي عبد الرحمن، إن دولة إسرائيلي" target="_blank">الاحتلال الإسرائيلي قصفت أهدافا حول دمشق بعدة صواريخ، وخاصة في منطقة الكسوة، حيث تتواجد مستودعات أسلحة تابعة للقوات الإيرانية وحزب الله، تعرضا مرارا لهجمات إسرائيلية.

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وفي 13 أبريل، تصدّت الدفاعات الجوّية السورية لقصف جوّي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف في محافظة حماة بوسط سوريا وأسقطت صواريخ عدّة،

وكثّفت دولة إسرائيلي" target="_blank">الاحتلال الإسرائيلي في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفةً مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

واستهدف قصف إسرائيلي في الآونة الأخيرة مدينة حلب، إذ أعلنت سوريا في نهاية مارس عن تصدّي دفاعاتها الجوّية لـ"عدوان" إسرائيلي استهدف شمال شرقي المدينة. والقصف الذي طالَ وفق المرصد مستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين إيرانيّين، أسفر عن مقتل 7 مقاتلين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في 21 يناير توجيه ضربات طالت مخازن ومراكز استخبارات وتدريب قال إنّها تابعة لفيلق القدس الإيراني، إضافةً إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي.



وتسبّبت الضربات بحسب المرصد بمقتل 21 شخصاً بينهم عناصر من القوّات الإيرانية ومقاتلون مرتبطون بها.

وتُكرّر دولة إسرائيلي" target="_blank">الاحتلال الإسرائيلي أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطوّرة إلى حزب الله.