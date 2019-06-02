بالصور.. مصر تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول مائدة في العالم

في تجربة جديدة لدخول مصر قائمة جينيس للأرقام القياسية خلال شهر واحد، شهدت العاصمة الإدارية، السبت، تنظيم أطول مائدة إفطار في العالم، امتدت ٣ كيلومترات، وشارك في تناول الإفطار بها ما بين ٧ و8 آلاف مشارك ما بين رجال ونساء وأطفال وشباب مثلوا جميع أطياف المصريين.

وشارك عدد ضخم من المنظمين في الإعداد للحدث، كما شارك ما يقرب من ٥ آلاف شيف في إعداد الفطور، وكان أكثرهم من المتطوعين، بهدف تسجيل اسم مصر في موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار في العالم.

وعلى طول المائدة انتشرت ٣٠ خيمة مجهزة لخدمة الصائمين المشاركين حيث تخدم كل خيمة ما يزيد على ٢٠٠ مشارك.

واستغرق الإعداد الفعلي للحدث الضخم 10 أيّام لتجهيز الموقع لاستقبال المشاركين من أطياف المصريين على اختلافهم، وكانت هناك مساحات واسعة لانتظار السيارات ووسائل النقل التي نقلت المشاركين إلى العاصمة الجديدة، كما تم تجهيز محيط فندق الماسة بسيارات الإسعاف ووسائل التأمين والأمان على اختلافها، وانتشر المنظمون على جميع مداخل ومخارج المائدة لتوجيه الحضور.

وقدمت فقرات فنية وألعاب نارية من مسرح أقيم خصيصا لهذا الغرض، وسيطرت حالة من البهجة والسرور على الحاضرين أشعلها في نهاية اليوم بث مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وتوتنهام على الهواء مباشرة عبر ٨ شاشات عرض ضخمة من داخل فندق الماسة وعلى جوانب المائدة، وهي المباراة التي شارك فيها النجم المصري العالمي محمد صلاح، وفاز فيها فريقة ببطولة دوري أبطال أوروبا.