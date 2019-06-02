شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. استشهاد 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين فى غارات إسرائيلية على دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر عسكرى أن الدفاعات الجوية فى الجيش العربى السورى تصدت لأهداف جوية معادية كانت تستهدف بعض المواقع فى جنوب غرب دمشق وتعاملت معها وأسقطتها.

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وذكر مصدر عسكرى فى تصريح لوكالة الأنباء السورية أنه ” فى تمام الساعة الثالثة و22 دقيقة من فجر اليوم ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل، وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدى لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التى كانت تستهدف مواقعنا فى جنوب غرب دمشق”.

كما أوضح أنه فى تمام الساعة 4:10 فجرا جدد العدو الصهيونى عدوانه بإطلاق عدة صواربخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي، وقد أسفر العدوان عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين بجراح إضافة عن بعض الخسائر المادية