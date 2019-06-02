شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فى ريف دمشق الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الأحد من التصدى لأهداف معادية فى ريف دمشق الجنوبى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية. وأشارت الوكالة إلى أنه تم سماع دوى انفجارات عنيفة فى سماء العاصمة، دون الإفصاح عن الأسباب.

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