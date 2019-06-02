وزير الطاقة يعتذر لسكان المنطقة الجنوبية عن إنقطاع الكهرباء

ابها

قدم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية “خالد الفالح” اعتذاره الشخصي لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ.

وأكد من خلال تغريده عبر حسابه بتويتر إنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع،

وأضاف “الفالح” كما أفيد بأنه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة إن شاء الله. وأعمل مع الأخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك. ،،شاكرًا تفهمكم مع صادق أسفي واعتذاري.