المرصد السوري: 10 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في الرقة

قُتل عشرة أشخاص على الأقلّ السبت في هجوم انتحاري بسيّارة مفخّخة في مدينة الرقة، المعقل السابق لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد أنّ الاعتداء أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وخمسة من مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية. ولم تتبنّ الاعتداء أيّ جهة، غير أنّ تنظيم الدولة الإسلامية عادةً ما يشنّ اعتداءات دمويّة في هذه المنطقة.
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