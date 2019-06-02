ميليشيات الحوثي تتهاوى.. وتنتقم من السكان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس الأول، بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت، مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد وذلك في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمساعدة الأسر التي فقدت معيلها. وقام فريق الهيئة بتوزيع ألف كسوة، إضافة إلى قسائم مشتريات استهدفت أسر الشهداء والأيتام وأسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأشد فقراً، لاقتناء ما يناسب أطفالهم، حتى يستطيعوا مشاركة أقرانهم فرحة العيد.

وفى المناطق الريفية بحضرموت، توجه فريق من الهيئة مستهدفاً الأسر التي لا تسطيع التوجه إلى نقاط التوزيع وإعطائهم كسوة العيد وهم في منازلهم. وأكد حميد راشد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، أن فكرة المشروع تقوم على توفير ملابس العيد للأطفال الأيتام وأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والدخل المحدود والأسر الفقيرة، لتخفيف العبء الاقتصادي وإدخال البسمة والفرحة إلى قلوبهم، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتي بدعم من الإمارات، عبر «هيئة الهلال الأحمر» لمواساة الأطفال وأسرهم لما سببته الأزمة اليمنية من تدهور اقتصادي ومعيشي.

من جانبهم، أعرب المستفيدون عن امتنانهم لدولة الإمارات على وقوفها الدائم معهم ورفع المعاناة عنهم، متقدمين بجزيل الشكر والعرفان لقيادة الدولة الرشيدة.(وام)