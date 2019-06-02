«الانتقالي السوداني» يقترح مناصفة «السيادي» ورئاسة دورية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان أمس السبت عن تلقيها مقترحاً من المجلس العسكري الانتقالي يقضي بمناصفة عضوية «مجلس السيادة» ورئاسة دورية له، فيما أصيب 11 شخصا على الأقل، ، إثر إطلاق نار تحت جسر النيل الأزرق شمالي ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم، بينما أقرّت قوى التغيير بأنّ الثورة التي تسود البلاد حاليًا شعارها السلمية.

وقالت مصادر بقوى التغيير ل«العين الإخبارية» إن المجلس العسكري اقترح تشكيل مجلس سيادة من 10 أعضاء تكون مناصفة بين المدنيين والعسكريين «5+5» ورئاسة دورية تكون للعسكر في بداية الفترة الانتقالية.

وأشارت المصادر إلى أن قوى التغيير تعكف على دراسة المقترح ، بغرض قبوله أو رفضه.

وذكرت المصادر أنه في حال وافق قادة الاحتجاجات على المقترح سيتم استئناف المحادثات اليوم الأحد، لإبرام الاتفاق.

وكان المجلس العسكري قد أكد أن باب التفاوض مع قوى التغيير ما زال مفتوحاً، مضيفاً أن وجوده في الفترة الانتقالية لتوفير الحماية الأمنية وتهيئة الجو السياسي للشعب.

وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس إبراهيم جابر خلال زيارته لولاية كسلا، الجمعة إنّ القوات المسلّحة انحازت للوطن وبدأت التفاوض مع قوى التغيير، لأنّها تؤمن أنّه لا سبيل غيره، مؤكداً أن باب التفاوض سيظل مفتوحاً وأن لا سبيل غير التفاوض، مشيراً إلى أن المنظمات العالمية لا تميل إلى الانقلابات العسكرية في تولي شؤون الدول.

كما وصف الحراك الثوري الذي بدأ في إبريل المنصرم بال«مفخرة».

وأصيب 11 شخصا ، إثر إطلاق نار تحت جسر النيل الأزرق شمالي ساحة الاعتصام.

وأصدرت لجنة الأطباء المركزية بيانا جاء فيه :» إن 11 شخصا أصيبوا بالرصاص بينهم حالة حرجة لشاب يبلغ من العمر 17 عاما.

وأوردت وكالة «نوفوستي» أن الشرطة العسكرية أطلقت النار على المحتجين المعتصمين، بينما أغلقت قوات من الجيش، والدعم السريع، وجهاز الأمن، أمس، شارع النيل ، لتنفيذ خطة أمنية بمحيط مقر الاعتصام، في المنطقة الواقعة أسفل الجسر الحديدي المعروفة إعلاميًا ب «كولومبيا»، وشهدت مؤخرًا عمليات قتل وإصابات.

وقال تجمع المهنيين وقوى التغيير في أكثر من مناسبة إن هذه المنطقة لا تتبع لمكان الاعتصام، ومن يقوم بقفل شارع النيل في هذه المنطقة ويعتدي على المواطنين لا يتبع للمعتصمين.

وأقرّ بأنّ الثورة شعارها السلمية، معلنًا عن أنّ التصرفات والممارسات الخاطئة أسفل الجسر الحديدي ليست من مسؤوليته.

وقال القيادي بالتحالف محمد يوسف أحمد المصطفى في مؤتمر صحفي أمس، إنّهم يحذّرون من التراخي المنظمّ للأجهزة الأمنية في عدم حسم أية مجموعة خارجة عن سلطة القانون.

وقال، إن المجلس العسكري تجاوز اللجنة الأمنية المشتركة وهي بلا قيمة عنده. واتهم عناصر من النظام السابق بإثارة العنف في منطقة الاعتصام.

وأوضح المصطفى أن تجمع المهنيين لن يسمح باتخاذ الفوضى بشارع النيل ذريعة لفض الاعتصام، مؤكداً أن شارع النيل ليس جزءاً من منطقة الاعتصام وخارج حدودها.

الى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريس الجمعة، المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات إلى استئناف المحادثات بهدف التوصّل سريعاً إلى اتّفاق لتسليم السلطة لحكومةٍ يقودها مدنيّون.

وقال جوتيريس في بيان إنّ جميع الأطراف يجب أن «يختتموا مفاوضات تسليم السُلطة إلى حكومة انتقاليّة بقيادة مدنيّين في أقرب وقت ممكن».

كما دعا إلى عمليّة انتقال تحترم «الطموح الديمقراطي» للشّعب السوداني.(وكالات)