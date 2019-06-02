«طالبان» تستبعد الهدنة في أفغانستان ومقتل 41 مسلحاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استبعد زعيم «طالبان»، إعلان وقف إطلاق نار قريباً في أفغانستان، وطلب أمس السبت، من الولايات المتحدة أن تظل «صادقة» في المحادثات للتوصل لحل للصراع في بلده، في وقت قتل 41 مسلحاً من «طالبان» في غارات جوية أمريكية شمال غربي أفغانستان، وأخرى جنوب شرقي البلاد.

وقال زعيم «طالبان»، مولوي هبة الله أخوند زاده، في رسالة في أواخر رمضان وقبل بداية عيد الفطر في أفغانستان: إن الولايات المتحدة يجب أن تتبنى سياسة «السبب والتفهم»، وقبول مقترحات «طالبان» من أجل مزيد من المحادثات، في إشارة إلى مطلب «طالبان» الرئيسي وهو السحب الكامل لكل القوات الدولية من أفغانستان.

ومنذ الصيف، تجتمع أمريكا و«طالبان» في محاولة للتوصل لحل سياسي للصراع القائم منذ سنوات بين المسلحين والقوات الحكومية الأفغانية.

وفي أحدث جولة للمفاوضات في مايو، تحدث المبعوث الأمريكي من أجل المصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد، عن «تقدم مطرد، لكن بطيء».

وبالرغم من المحادثات، هاجمت «طالبان» بانتظام القوات الأفغانية والأمريكية في مختلف أنحاء البلاد. وعلى عكس العام الماضي، لم تعلن «طالبان» وقفاً لإطلاق النار خلال عيد الفطر. واستبعد أخوند زاده، السبت إعلان وقف إطلاق نار قريباً في أفغانستان، بالرغم من تأكيده أن «أبواب الحوار» مع الولايات المتحدة تبقى مفتوحة، وفريق التفاوض ل«طالبان» ملتزم بمفاوضات مع الجانب الأمريكي في الوقت الراهن.

وقال: «يجب ألاّ يتوقع أحد منا تهدئة على جبهات الجهاد أو نسيان 40 عاماً من التضحيات قبل الوصول إلى أهدافنا».

وكان رئيس أفغانستان السابق حامد قرضاي، أفاد الجمعة عن طريق الخطأ بأن حركة «طالبان»، أعلنت وقفاً جديداً لإطلاق النار بعدما استمع إلى رسالة قديمة كان المتمردون نشروها السنة الماضية.

وفي إشارة إلى استياء الأفغان من النزاع المستمر في البلاد، استأنفت مجموعة من المتظاهرين مسيرة سلام كانت نظمت السنة الماضية، وجابت أنحاء أفغانستان وصولاً إلى العاصمة كابول.

وقال متحدث باسم حركة السلام هذه، باسم الله وتاندوست لوكالة فرانس برس، أمس السبت إن نحو 30 شخصاً بدأوا المسيرة في وقت متأخر الخميس، واتجهوا من لشكر قاه إلى موسى قلعة في ولاية هلمند، معقل «طالبان».

وأضاف: «سنسير 150كلم، وهذه أول مسيرة سلام خلال رمضان. كلنا صائمون»، وتابع أن المجموعة تهدف إلى التعبير ل«طالبان» عن معاناة الأفغان، وقال: «بالرغم من أنه يجري ترهيبنا بتهديدات بالقتل، لا نبالي بذلك».

ومن جهة أخرى قُتل 21 مسلحاً من «طالبان» في غارة جوية نفذتها قوات الأمن في إقليم غزنة جنوب شرقي أفغانستان.

وذكرت مصادر عسكرية أمس السبت، أن قوات الأمن، نفذت غارة جوية بمنطقة قره باغ بإقليم غزنة، ما أسفر عن مقتل 21 مسلحاً على من حركة «طالبان».

وقُتل وأصيب 24 مسلحاً من حركة «طالبان» في سلسلة من الغارات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان، بإقليمي بادغيس وغور شمال غربي البلاد.

وذكر فيلق ظفر 207، التابع للجيش الأفغاني في بيان أن القوات الأمريكية، نفذت الغارات الجوية دعماً للقوات المسلحة الأفغانية في منطقة بالا مورغاب بإقليم بادغيس وشهرك بإقليم غور. وأضاف البيان، أن الغارات الجوية، أسفرت عن مقتل 20 مسلحاً من حركة «طالبان» وإصابة أربعة آخرين.(د.ب.أ، أ.ف.ب)