الجيش الليبي يصيب «درون تركية» قصفت أحياء بغريان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس السبت، أن دفاعاته الجوية أصابت طائرة تركية بدون طيار «درون» فوق مدينة غريان، التي تبعد 80 كيلومتراً جنوبي العاصمة طرابلس، بعد قصفها عدداً من الأحياء والمناطق السكنية الآمنة بشكل عشوائي، فيما أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي مقتل عدد من ميليشيات مدينة الزاوية -غرباً- في الاشتباكات مع القوات المسلحة بطرابلس، بينما وضعت الشرطة الدولية «الإنتربول» قيادياً في كتيبة النواضي على لائحة المطلوبين.

وكان الجيش الليبي نشر، الأربعاء الماضي، مقطعاً مصوراً يظهر ضباطاً أتراكاً يدربون أفراداً من ميليشيات طرابلس على كيفية استخدام الآليات التي وصلت من تركيا عبر ميناء طرابلس.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي مقتل عدد من ميليشيات مدينة الزاوية في الاشتباكات مع القوات المسلحة بطرابلس.

وقال المركز في بيان أمس، إن من بين قتلى الميليشيات عبدالواحد هدية قريب الإرهابي أبوعبيدة الزاوي.

وأشار البيان إلى إصابة آدم المصراتي مساعد آمر كتيبة الحلبوص الإرهابية القادمة من مصراتة إصابة بليغة، لافتاً إلى مقتل عدد من العناصر المعروفة في الميليشيات، أبرزهم مروان دربال متأثراً بجروحه.

ووجه الجيش الليبي كلمة إلى الميليشيات التي تواجهه قائلاً: «عودوا إلى بيوتكم، فهذا ما ينتظركم، ونقول لأهاليهم لا تتركوا أبناءكم يلقون مصارعهم في معركة خاسرة من أجل استمرار تنظيم «الإخوان» الإرهابي في نهب ثروات الليبيين، وإذلال أبناء شعبنا».

الى ذلك ،قال قائد محاور عين زارة بمعركة طرابلس التابع للجيش الليبي اللواء فوزي المنصوري إن

قواته تصدت لمحاولة التفاف للمليشيات.

وأكد المنصوري، أن الجيش الليبي قضى على محاولة تقدم المليشيات بمحور عين زارة وطريق المطار وخلة الفرجان.

وأوضح أن الجيش الليبي أجبر المليشيات على التراجع وسيطر على دبابة ودمر 6 سيارات مسلحة تابعة لها في محور وادي ربيع.

وأشار المنصوري إلى أن القوات قضت أيضا على عدد كبير منهم في محاور الخلة والمطار ووادي الربيع.

من جهته، قال خليفة العبيدي، مدير مكتب الإعلام للقيادة العامة للجيش الليبي، إنهم يتوقعون وقفة عربية لمواجهة تهريب تركيا السلاح للميليشيات في طرابلس. ووفقاً ل«العين الإخبارية» استشهد العبيدي، بكلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام القمة العربية في مكة حول الأوضاع في المنطقة وفي ليبيا بالأخص.

وقال العبيدي: «كلمات الرئيس السيسي واضحة، وأعتقد أنه ستكون هناك وقفة عربية قريباً ضد تركيا، بسبب دعمها للإرهاب في ليبيا»، مضيفاً أن مصر وليبيا تضررتا كثيراً من دعم تركيا وقطر للإرهاب.

من جانبها، قالت السفارة الأمريكية في طرابلس، إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء القصف المباشر على مستشفى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، والسلسلة الأخيرة من الهجمات على البنية التحتية النفطية في ليبيا.

ودعت في بيان، الجمعة، جميع الأطراف إلى الاعتراف الكامل بحياد المؤسسة، والامتناع عن عرقلة عملها كمؤسسة وطنية حيوية.

في الأثناء، وضعت الشرطة الدولية «الإنتربول» القيادي في كتيبة النواصي، محمد بودراع «34 عاماً»، المعروف بكنية «الصندوق» على لائحة المطلوبين، الجمعة. ونشر الموقع الرسمي للمنظمة بيانات بودراع ضمن النشرة الحمراء للمطلوبين. ويتهم الصندوق وكتيبة النواصي بالتدخل في قطاع الاستثمارات الخارجية، والتلاعب بالمال العام خارج ليبيا.(وكالات)