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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وزير الدفاع الكويتي يطالب الجيش بالجاهزية القتالية
تاريخ النشر: 02/06/2019
طالب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد، منتسبي الجيش ب«المحافظة على الجاهزية القتالية للمحافظة على أمن واستقرار الكويت»
واستمع الشيخ ناصر الأحمد لدى زيارته إلى سلاح الدفاع الجوي ومركز عمليات القوة الجوية ضمن جولته على وحدات الجيش المختلفة للوقوف على جاهزية الجيش وقدراته الدفاعية، الى إيجاز مفصل عن الواجبات والمهام الموكلة إليهم في تأمين المجال الجوي للكويت، مبدياً تقديره وفخره بما يقومون به من جهود وتضحيات، وأوصاهم بالمحافظة على الجاهزية القتالية وبذل الغالي والنفيس في المحافظة على أمن واستقرار الكويت.
وفي السياق، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش عن جاهزية مدارسها العسكرية وإتمام استعداداتها لقبول دفعة جديدة من أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين للالتحاق بالجيش الكويتي في منتصف الشهر الجاري لمن استكمل منهم إجراءاته واستوفى كافة متطلبات القبول. وقالت رئاسة الأركان في بيان لها إنه سيتم الإعلان رسمياً عن موعد بدء الدورة في وقت لاحق، وأكدت أن ذلك يأتي بناء على توجيهات وزير الدفاع في إطار حرصه ومتابعته الحثيثة لدعم الجيش الكويتي على كافة الأصعدة لاسيما القوى البشرية الشبابية المؤهلة اللازمة لرفع قدراته الدفاعية.
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