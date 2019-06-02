الإمارات: المنطقة ضاقت ذرعاً بالتنمّر الإيراني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى أن انتشار الفكر المتطرف والإرهاب في العالم على أيدي جماعات خارجة عن القانون وتسترت بغطاء ديني، يتطلب منا مواجهته وتجفيف منابعه وتعزيز الأدوات القانونية الوطنية والدولية لمواجهة هذه التحديات التي ألحقت أضراراً بالعالم الإسلامي ودمرت مكتسبات دوله وإرثها الحضاري، وحالت دون تحقيق التنمية التي ترضي طموحات شعوبنا.

جاء ذلك في كلمة سموه خلال الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية التي اختتمت فجر أمس السبت، في مكة المكرمة. وترأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفد الدولة إلى أعمال القمة. وضم وفد الدولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي في كلمته، إنه في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها عالمنا الإسلامي، وتأكيداً منا على الحرص بالتمسك بمبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وانتهاج سياسة حسن الجوار ورفضنا القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإننا ندين الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها سفن مدنية وتجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحطتي نفط تابعتين لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية، واعتبارهما تهديداً لأمن الملاحة البحرية الدولية ولإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي.

وأضاف: «وإننا نؤكد على ضرورة الحاجة الى التعاون الدولي لمنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنعها، وتقديم مرتكبيها للعدالة».

وجدد الدعوة الى إيران لمراجعة سياستها وبناء علاقات ودية مع دول الجوار مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتقويض أمن المنطقة، داعياً قيادتها للرد الإيجابي على الدعوات السلمية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود، موقف دولة الإمارات من مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف التي أنشئت من أجلها منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تجدد دعمها ومساندتها للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعم مطالبه المحقة، وفي مقدمتها بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمواصلة العمل لوقف أعمال العنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق ضدهم، ومنحهم جميع الحقوق دون تمييز أو تصنيف عرقي.

وقال إنه وتأكيداً على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمساعدة اللاجئيين والنازحين للروهينجا. قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتدشين حملة الشيخة فاطمة الإنسانية لمخيم زايد الخير في شهر رمضان المبارك لعلاج الآلاف من النساء والأطفال من لاجئي الروهينجا بإشراف فريق طبي تطوعي من أطباء الإنسانية لتخفيف معاناة المرضى وزيادة الوعي بأهم الأمراض وأفضل سبل العلاج والوقاية.

وأكد من جانب آخر، تأييد دولة الإمارات ودعمها لجهود عملية إصلاح المنظمة والإسراع في تنفيذ الخطوات الرامية إلى الارتقاء بفاعلية المنظمة وضرورة تنفيذ برامجها بما في ذلك تعزيز دورها في تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك وبما يزيد من تقارب الشعوب الإسلامية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي في ختام كلمته، عن الشكر والعرفان والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير

وكان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والوفد المرافق وصل الجمعة إلى جدة، حيث كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة في الرياض، وأمين محافظة جدة صالح التركي ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي وتركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة رئيس بعثة الشرف ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

وعاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى أرض الوطن، بعد ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر القمة الإسلامية، وكان في استقباله سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وقال سموه في تصريح صحفي عقب وصوله: «أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.. ستظل مساعي المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ودورها المحوري في إرساء الاستقرار والسلام والرخاء والازدهار للشعوب الإسلامية.. تأكيداً على دورها القيادي وثقلها السياسي وعمقها الاستراتيجي الإقليمي والدولي». (وام) متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى أن انتشار الفكر المتطرف والإرهاب في العالم على أيدي جماعات خارجة عن القانون وتسترت بغطاء ديني، يتطلب منا مواجهته وتجفيف منابعه وتعزيز الأدوات القانونية الوطنية والدولية لمواجهة هذه التحديات التي ألحقت أضراراً بالعالم الإسلامي ودمرت مكتسبات دوله وإرثها الحضاري، وحالت دون تحقيق التنمية التي ترضي طموحات شعوبنا.جاء ذلك في كلمة سموه خلال الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية التي اختتمت فجر أمس السبت، في مكة المكرمة. وترأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفد الدولة إلى أعمال القمة. وضم وفد الدولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي في كلمته، إنه في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها عالمنا الإسلامي، وتأكيداً منا على الحرص بالتمسك بمبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وانتهاج سياسة حسن الجوار ورفضنا القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإننا ندين الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها سفن مدنية وتجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحطتي نفط تابعتين لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية، واعتبارهما تهديداً لأمن الملاحة البحرية الدولية ولإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي.وأضاف: «وإننا نؤكد على ضرورة الحاجة الى التعاون الدولي لمنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنعها، وتقديم مرتكبيها للعدالة».وجدد الدعوة الى إيران لمراجعة سياستها وبناء علاقات ودية مع دول الجوار مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتقويض أمن المنطقة، داعياً قيادتها للرد الإيجابي على الدعوات السلمية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي.وأكد صاحب السمو الشيخ سعود، موقف دولة الإمارات من مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف التي أنشئت من أجلها منظمة التعاون الإسلامي.وأشار إلى أن دولة الإمارات تجدد دعمها ومساندتها للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعم مطالبه المحقة، وفي مقدمتها بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمواصلة العمل لوقف أعمال العنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق ضدهم، ومنحهم جميع الحقوق دون تمييز أو تصنيف عرقي.وقال إنه وتأكيداً على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمساعدة اللاجئيين والنازحين للروهينجا. قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتدشين حملة الشيخة فاطمة الإنسانية لمخيم زايد الخير في شهر رمضان المبارك لعلاج الآلاف من النساء والأطفال من لاجئي الروهينجا بإشراف فريق طبي تطوعي من أطباء الإنسانية لتخفيف معاناة المرضى وزيادة الوعي بأهم الأمراض وأفضل سبل العلاج والوقاية.وأكد من جانب آخر، تأييد دولة الإمارات ودعمها لجهود عملية إصلاح المنظمة والإسراع في تنفيذ الخطوات الرامية إلى الارتقاء بفاعلية المنظمة وضرورة تنفيذ برامجها بما في ذلك تعزيز دورها في تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك وبما يزيد من تقارب الشعوب الإسلامية.وأعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي في ختام كلمته، عن الشكر والعرفان والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على المبادرة الكريمة باستضافة هذه الدورة وعلى الدعم اللامحدود الذي يقدمه الملك والمملكة العربية السعودية الشقيقة لمنظمة التعاون الإسلامي.وكان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والوفد المرافق وصل الجمعة إلى جدة، حيث كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة في الرياض، وأمين محافظة جدة صالح التركي ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي وتركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة رئيس بعثة الشرف ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.وعاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى أرض الوطن، بعد ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر القمة الإسلامية، وكان في استقباله سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.وقال سموه في تصريح صحفي عقب وصوله: «أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.. ستظل مساعي المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ودورها المحوري في إرساء الاستقرار والسلام والرخاء والازدهار للشعوب الإسلامية.. تأكيداً على دورها القيادي وثقلها السياسي وعمقها الاستراتيجي الإقليمي والدولي». (وام)

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