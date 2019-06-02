سفير الدولة في ألمانيا: الانفتاح أول طرق السلام والتعايش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أكد السفير علي عبدالله الأحمد، سفير الدولة في ألمانيا، خلال الجلسة الحوارية «الإمارات نموذج الانفتاح الحضاري» التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن الدولة استطاعت استقطاب أكثر من 21 مليون سائح خلال العام الماضي، وقطاع السياحة له دور كبير في تقديم الصورة الإيجابية للإمارات والعالم الإسلامي. وأوضح أن الصورة الذهنية العامة للدولة، تمثل أهم عناصر النجاح، إذ نجحت في تنظيم لقاءات للمعنيين من الدول الأوروبية لمتابعة خطط وزارة التسامح ونتائجها، لتعود تلك الفرق إلى بلدانها سفراء لنهج دولة الإمارات. لافتاً إلى أهمية الرسالة في مخاطبة جميع الفئات والوصول إليهم، وتختلف من شعب إلى آخر، ولذلك أطلقت قناة زايد الرقمية وترجمت أعمالها إلى الألمانية.

وأشار إلى أن الانفتاح أول طرق السلام والتعايش، حيث حقق ملتقى الأخوّة الإنسانية الذي أقيم في أبوظبي، بحضور البابا فرنسيس، وشيخ الأزهر الشريف، صدى واسعاً عالمياً، وأوضح أن الديانات السماوية تخدم السلام والتقارب بين الشعوب، كما أن تنظيم مجلس وزارة الداخلية في كنيسة «سانت جوزيف» بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يؤكد نهج الإمارات في تعزيز الإخاء والتعايش والتسامح وترسيخ الحوار القائم على الاحترام المتبادل. وأضاف أن اختيار المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد طيب الله ثراه، نهج الانفتاح وغرس قيم المحبة، وتعزيز ثقافة التعايش السلمي في الإمارات، جعل منها نموذجاً للاستقرار والاعتدال واحترام الحريات الشخصية.

وقال الأحمد: لترسيخ هذا التعايش السلمي وثقافة السلام والتسامح، أكدت قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن جميع المقيمين المشاركين في العمل على أرض الإمارات شركاء أساسيون في النجاح والنهضة التي حققتها الدولة، فضلاً عن أن نجاح ثقافة الشعوب يقاس بقدر تفاعلها وتواصلها مع الثقافات الأخرى، ومدى الاستفادة منها، وهذا ما حققته دولة الإمارات.

وأشار إلى أن تطور البنية الرقمية في دولة الإمارات أسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، التي انطلقت بأعمالها من الدولة نماذج للنجاح لتصل إلى العالمية، بما يؤكد أنها باتت المكان المناسب للمواهب والكفاءات، وهذا ما نراه في وجود الجنسيات المختلفة تعمل وتعيش في سلام وأمان. وأوضح أن السياحة الإماراتية تمثل 40% من إجمالي السياحة العربية في ألمانيا، نتيجة لجهود السياسة الناجحة للدبلوماسية الإمارات في إلغاء التأشيرات التي فتحت أبواب دول العالم أمام أبناء الدولة، حيث يجسد هذا الإنجاز الوجه الحضاري لدولة الإمارات التي أصبحت عنواناً للاعتدال والتعايش والسلام. وأشار إلى أن 50% من إجمالي الاقتصاد الألماني مبني على التصدير.