عشرات الآلاف يحيون ليلة القدر في مساجد الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

أحيا عشرات الآلاف من المصلين في الدولة ليلة السابع والعشرين من رمضان، حيث شهدت المساجد قبل منتصف ليل أمس الأول توافد المصلين وأسرهم، ومع بدء صلاة قيام الليل عند الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل امتلأت المساجد والساحات الخارجية بالمصلين.

فقد توافد الآلاف على جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، قبل صلاة العشاء وفضل الكثير من المصلين وأسرهم البقاء في المسجد وباحاته الواسعة لإحياء ليلة القدر، بإمامة فضيلة الشيخ إدريس أبكر الذي استمر في دعائه قرابة ساعة كاملة، كما عملت الفرق المختلفة والمتطوعون على تأمين وصول المصلين بيسر وسهولة وتوفير جميع الاحتياجات من المياه وسيارات النقل الصغيرة تسهيلاً على الكبار والنساء الذين تم نقلهم من مواقف السيارات المحيطة بالمسجد.

وحرصت الأغلبية على اصطحاب أفراد أسرهم في إحياء الليلة، واستغلال الأجواء الروحانية، وكان الجامع قد أتم استعداداته لاستقبال المصلين خلال هذه الليلة، ووفر أماكن إضافية لتأدية الصلاة في الساحات الداخلية للمسجد، لاستيعاب الأعداد الهائلة من المصلين، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، فيما وفر مركز النقل المتكامل خدمة «صف وتنقل» بالحافلات خلال صلاة القيام، حيث أتاح صف سيارات الراغبين في الصلاة في واحة الكرامة واستخدام الحافلات العامة مجانا إلى الجامع بتواتر زمني كل 5 دقائق من الساعة 11 مساء وحتى الثالثة فجراً.