الزيودي: استضافة مكتب منظمة الصحة الحيوانية تؤكد ريادة الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن اختيار العاصمة أبوظبي، لإقامة المكتب التمثيلي والمقر شبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، يؤكد الدور الرائد والمكانة البارزة التي تحتلها دولة الإمارات في جهود الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة الإنسان وضمان استدامتها.

وأوضح أن الدولة حريصة على تكثيف جهودها وتعاونها مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالعمل لمصلحة الإنسانية بشكل عام، مشيراً إلى أن منظمة الصحة، واحدة من أهم هذه المنظمات، لذا فإن التنسيق والتعاون معها دائم، لافتا إلى أن استضافة المكتب التمثيلي للمنظمة، إضافة قوية لما تقدمه الإمارات، في ظل قيادتها الرشيدة، من دعم للتنمية المستدامة إقليميا ودوليا، كما ستعزز قدرات المنظمة في تقديم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط.

فيما أكد سالم العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن اختيار المنظمة خلال اجتماعها المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس امس الأول، إمارة أبوظبي مقراً لمكتبها شبه الإقليمي التابع لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، يأتي ثمرة الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات .