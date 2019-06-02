خطة متكاملة في شرطة دبي استعداداً لاستقبال العيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سوميه سعد

أعلن اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، عن إنهاء الاستعدادات ووضع خطة متكاملة في شرطة دبي، لاستقبال عيد الفطر المبارك، تسعى بها إلى تكثيف الدوريات، ووجود مواقف مجانية في 4 مراكز، عددها 42 ألفا، منها 17 ألف و500 في دبي مول،و7 ألف 500 في مول الإمارات،و8 آلاف في مردف ستي سنتر، و9 آلاف في فيستيفال ستي، لتوفير الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي أول أمس، في مقر القيادة العامة لشرطة دبي. وطالب الغيثي أفراد المجتمع بالاعتماد على الذكاء الصناعي والأنظمة الإلكترونية الحديثة، والإسهام في حفظ الأمن والحد من الجريمة، عبر الإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية.

فيما أكد العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، استعدادات مطارات دبي لاستقبال الزوار، مع زيادة عدد السياح القادمين للدولة بشكل عام ولدبي بشكل خاص.

ودعا العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، لتجنب الوقوف العشوائي والحوادث المرورية، وارتكاب المخالفات الخطرة، كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور، والتجاوز من كتف الطريق.

وقال العميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة جاهزية جميع المراكز، على مدار الساعة لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة.

وذكر العقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، أن المركز يستقبل البلاغ ويحدد الجهات الواجب وجودها في موقع الحادث والأقرب إليه، وإبلاغها للاستجابة الفورية والتحرك إلى الموقع في زمن قياسي.

وطالب العقيد حارب الشامسي، مدير إدارة الفعاليات الجنائية، الجميع بعدم ترك الأطفال، حيث إن فقدان الأطفال أكبر مشكلة تواجههم خلال أيام العيد، وكذلك عدم ترك منازلهم دون تأمين، أثناء قضاء إجازاتهم داخل الدولة أو خارجها.

ودعا العقيد جمعة الفلاسي، مدير إدارة البحث والإنقاذ، رواد الشواطئ إلى عدم حمل أية مقتنيات ثمينة، أو تركها في ثيابهم، أو مركباتهم أثناء السباحة، أو أثناء وجودهم على الشواطئ، ونبّه الأسر إلى أهمية الانتباه إلى أطفالهم أثناء وجودهم على الشواطئ، أو المتنزهات.

ولفت المقدم علي النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري، إلى التعاون مع بلدية دبي، وتوفير أفراد من غواصي إنقاذ وسائقي زوارق ودراجات هوائية ومائية منتشرين على الشواطئ.

وقال الملازم أحمد حامد، رئيس قسم إسعاد المتعاملين في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، إن الإدارة تحرص على تواصل النزلاء مع أهاليهم في أوقات العيد تناسب الجانبين، وتأمين الأجواء المناسبة لهم.

على صعيد متصل، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات عن وضع خطة مشتركة لإدارة الحركة المرورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار الاستعدادات السنوية لتنظيم حركة وسائل النقل ومستخدمي الطريق والمشاة في إمارة دبي أثناء هذه الإجازة.

وقال اللواء عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، إن اللجنة استكملت جاهزيتها لاستقبال إجازة العيد، حيث عقدت عدة اجتماعات تنسيقية، تم خلالها وضع خطة أمنية مشتركة وموحدة كل حسب اختصاصه لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وحركة السير خلال الاحتفال بالعيد.

ومن جانبها، قالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: إن

الخطة تشمل أولاً منطقة برج خليفة، حيث تم وضع خطة لتوجيه المرور من و إلى منطقة برج خليفة على أكثر من اتجاه، سواءً من شارع عود ميثاء عبر شارع الأصايل، أو من خلال جسور زعبيل عبر شارع السعادة، أو استخدام شبكة الطرق الداخلية في منطقة الخليج التجاري للوصول إلى شارع الشيخ زايد وطريق الخيل لتخفيف الضغط عن شارع المركز المالي، ولضمان انسيابية الحركة المرورية ستتم مراقبة الإشارات الضوئية والتحكم بها على شارع المركز المالي وعلى بوليفارد محمد بن راشد بهدف تحقيق أعلى انسيابية مرورية ممكنة في ساعات الذروة المختلفة.