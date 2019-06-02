السعودية والإمارات.. أم «الحوثي» و«حزب اللات»؟

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حبيب الصايغ

حين تنعقد ثلاث قمم في السعودية بعد الدعوة إليها بأسبوعين، فهذا قطعاً دليل قوة السعودية وحليفتها دولة الإمارات، ولقد جرت آليات قمم مكة الثلاث تماماً كما أراد الداعي إليها خادم الحرمين الشريفين. كل أمر من أمور القمم الخليجية والعربية والإسلامية مر بسلامة وسلاسة ويسر، بدءاً من قبول الدعوة إلى المخرجات، فيما ضج المعسكر النقيض، وهو ضئيل كضآلة أصحابه، بلغو كثير مؤداه محاولة معادلة لا تستقيم أبداً: الانتصار لميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية وما يسمى «حزب الله» أو في «التصحيف» الدال غير المخل «حزب اللات»، مقابل دول تعد اليوم ممثلة سياسة الحكمة والعقل والاعتدال في المنطقة كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وقد بدا واضحاً، من متابعة المعسكر النقيض، بواجهاته السياسية والإعلامية، أنه موتور حتى لا يقال أنه مخنوق، وحتى لا يقال أنه مذبوح، وأن الإمارات والسعودية تقفان شوكتين في حلقه.

ينام هذا المعسكر بقيادة طهران على ذكر الإمارات والسعودية ويصحو على ذكرهما، ويبدو أنهما حولتا أحلامه إلى كوابيس، فأصبح يهذي باسميهما جهاراً ليلاً ونهاراً، ولو حدث أي حادث في شوارع إيران الداخلية الخلفية فإن الإجابة الجاهزة أن من قامت به الإمارات والسعودية. هكذا اشتغلت إيران وذيولها في السنوات الأخيرة، ومن فرط ترديد كذبتها صدقتها، وفيما هي، أي إيران، تتوقى الحرب المفترضة من الولايات الأمريكية أوالتي يروجها لها الإعلام، شنت حرباً على المملكة العربية السعودية وشقيقتها دولة الإمارات عبر «الحوثي» مصحوبة بحرب إعلامية وبث مستمر للافتراءات والأكاذيب من «حزب اللات».

وكان على المجتمعين في مكة، بمعنى من المعاني الاختيار بين معادلة السعودية والإمارات، ومعادلة «الحوثي» و«حزب اللات» الذي فقد أمينه العام عقله ورشده مهدداً بأن الحرب على إيران تعني اشتعال المنطقة بأكملها، ومتدخلاً في الشأن الخليجي بقوله إن التضامن الخليجي الذي يدعو إليه «التعاون» لا يتحقق مع استمرار «حصار» قطر على حد قوله.

حق المسكين أن يتوتر ويفقد أعصابه، كما كان ذلك من حق «الحوثي» من قبل. المسألة اليوم مكشوفة أكثر من أي وقت مضى، و«الحوثي» و«حزب اللات» يحاربان بالنيابة عن سيدهما إيران، وبين هذا وذاك تلعب قطر أدوارها السخيفة السمجة، فتحاول تغطية خذلانها وعزلتها بحركات تفضحها لغة الجسد: اللقاء الكبير يظل كبيراً والصغير وسط الكبار يظل صغيراً، أما حركة خروج الوفد القطري من القاعة وإن عاد بعد ذلك من دون رئيسه فليست إلا حيلة العاجز المعزول يريد لفت النظر.

هل تلعب إيران وذيولها متأخرة وفي الوقت بدل الضائع؟ قمم مكة الثلاث التي انعقدت مع رئاسة الرياض منظمة العالم الإسلامي قالت الكثير، وتضامنت بياناتها مع الإمارات والسعودية وأمنهما واستقرارهما كما تضامنت مع فلسطين، ومع القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى، فلا حل إلا مع إعادة الحقيقية الفلسطينية، ولا مساس بالقدس، والرفض الكامل للقرارات الأخيرة بشأنها.

في الشأن الفلسطيني كان البيان الختامي لقمة مكة الإسلامية واضحاً؛ بحيث لم يترك فسحة، ولو صغيرة، لأي التباس أو سوء فهم؛ حيث الدعم المبدئي المتواصل للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف. إنه نداء القدس من مكة.

عبرت قمم مكة الثلاث عن الرأي الرسمي العام، خليجياً وعربياً وإسلامياً، تجاه أمن الخليج وفلسطين، وعبرت مع ذلك عن كون السعودية مرجعية كبرى وعاصمة قرار وإن كره المرجفون.

السعودية اليوم في صميم صناعة القرار العالمي ولا مبالغة، فيما تصغر إيران ويبدأ نفوذها بالانحسار. هي تتعامل مع جيرانها والعالم بالوتيرة المتخلفة ذاتها مع عدم اعتبار لمرور الزمن والتجربة، وبدل تأمل الواقع بمتغيراته والانطلاق سياسياً واقتصادياً، تبدأ إيران من الذهن، ذهنها هي بكل إرثها الثقيل وحمولاته، فلا تتعدى مربع إدارة الأزمة، وفيما هي تعاني أزمتها وكأنها مرض مزمن، تحاول تصدير المعاناة والوضع المأزوم، ناسية أو متناسبة أن العالم من حولها يتقدم ليطل عليها من شاهق أو بعيد، ولا يعتبرها، مع مزيد المعرفة، شيئاً، اللهم إلا الأذى في الطريق وقد وجبت إزالته.

فأية معادلة يختار العالم: السعودية والإمارات.. أم «الحوثي» و«حزب اللات»؟.. هل يختار الأنموذج الناجح للتنمية في المنطقة أم أنموذج الفشل المدوي على مستوى العالم؟ هل يختار الاقتصاد والمحبة والتسامح والتعايش أم يختار التخلف والتطرف والطائفية والعنصرية والكراهية؟ أسئلة معروفة أجوبتها، ولا تطرح إلا لتكريس حقائق باتت معلومة ويعرفها القاصي قبل الداني.

لا تستقيم وتنسجم مع روح العصر والمستقبل إلا معادلة السعودية والإمارات، وهما اللتان عملتا وبذلتا الأغلى، دم الشهداء، نحو استعادة اليمن وشرعيته من براثن جماعة الحوثي، أداة إيران الإرهابية، وهي التي تعدت حتى على الأراضي المقدسة، بصواريخها الإيرانية، أما هذه الجماعة ومعها «حزب اللات»، فلا مكان لها إلا في وهم أصحابها، ولا صوت لها إلا ضمن سقف قناة «الجزيرة» الإرهابية «الإخوانية» التي تنتصر لهما فيما قمم مكة منعقدة، فتثبت، مجدداً، أنها ليست وسيلة إعلامية، وإنما أداة لنشر البغضاء والكراهية.

فماذا تختار، وقد قال العالم كلمته التي أضاءت الذاكرة والضمير معاً.. السعودية والإمارات.. أم «الحوثي» و «حزب اللات»؟

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