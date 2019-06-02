الدراما الإماراتية وخجل الإطلالة

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ليس لأن الساحة خالية من المنافسة الحقيقية، يأتي القول بأن نجوم الدراما الإماراتية يتألقون أينما وجدوا وفي أي وقت من العام. هم فعلاً يملكون قدرات عالية، وكل ممثل ينتظر العمل الذي يتيح له فرصة فك قيوده، وتقديم أجمل وأفضل ما لديه من موهبة وتقنيات وخبرات.

وليس مجاملة أن نقول: إن في الإمارات محطات تلفزيونية بارزة، تقدم أعمالاً جيدة خصوصاً البرامج التي يطغى عليها الطابع الإنساني في رمضان، ولديها القدرة على الإنتاج المحلي.

لذا دعونا نسأل: لماذا تراجعت الدراما الإماراتية، لتطل بخجل هذا العام بعملين فقط؟ قبل سنوات، تقدمت هذه الدراما وتنوعت، وعرفنا منافسة قوية حتى بين الأعمال الكرتونية، التي لم يبقَ منها سوى «شعبية الكرتون». فلماذا تحضر اليوم على استحياء؟

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«الطواش» و«ص. ب 1003»، يمثلان الدراما الإماراتية، وينجحان في استقطاب المشاهدين. لكن هل هذا يكفي؟ هل يجد الفنان قبل الجمهور أن الكم يتوافق مع الطموحات أو القدرات؟

من يتابع تطور السينما الإماراتية، والأفلام التي يقدمها الشباب، والطموحات الكبيرة التي تسعى للوصول إلى الجمهور محلياً وخارجياً، وتنجح في محطات وتفشل في أخرى وهو أمر طبيعي.. لا بد أن يستغرب تراجع «الشاشة الأم» عن تقديم أعمال متعددة ومتنوعة. فالدراما سبقت السينما بأشواط، والمفروض أنها تملك من الخبرة ما يمكنها من المنافسة خليجياً وعربياً، لكن ذلك لا يحصل في الواقع.

إذا كانت الأزمة هي «أزمة ورق»، فعلى مر تلك السنوات كان بالإمكان تأسيس ورش كتابة، يتدرب فيها الشباب على أيدي أهل الخبرة، ولكنا اليوم نشهد ولادة جيل من المؤلفين الذين يبدعون بأفكارهم الشبابية والمتطورة. ونشدد على «شبابية»، لأن من يغذي السينما اليوم هم الشباب.

ولنا أن نتساءل أيضاً: لماذا تنشط الحركة المسرحية، ويُدرَّب الشباب والأجيال الجديدة فيها، بينما تنام الدراما التلفزيونية في كهف مهجور؟

كل التقدير والاحترام لكتّاب الدراما الإماراتية، سواء لما قدموه للدراما، أو للجرأة في خوض المنافسة هذا العام على الرغم من الصعوبات. واسمحوا لنا أن نطمح إلى ما هو أبعد مما نراه على الشاشة. نتمنى أن نرى عملاً يحكي عن الإمارات في عصرنا الحالي، الدولة التي تشغل الناس وتعيش في المستقبل، وتستقطب السياح من كل مكان، بل صارت مقصداً لتصوير الأفلام العالمية. هي دولة تستحق أن تقدمها الدراما للعالم بهذه الصورة، دون الإخلال بالمحافظة على التقاليد والتراث، فالمجتمع نفسه يحافظ على كل قيمه، ويصون ماضيه وما تركه الأجداد، مع تطور في الحياة والتفكير، والانفتاح على العالم واستقطابه على أرضه. لذا يكفي للدراما أن تكون واقعية، كي تلامس الجمهور، ويصدقها كل من يشاهدها، وأن تمارس دورها في تقديم أفضل صورة عن بلدها وأهلها.

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