قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب لكنها ضاقت بالتنمّر الإيراني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد، ولكنها ضاقت ذرعاً بالتنمّر الإيراني.

وقال الدكتور أنور قرقاش، في سلسلة تغريدات، أمس السبت: «نحن أمام مرحلة إقليمية حساسة هي حصيلة تراكم السياسات الإيرانية في المنطقة، الحكمة مطلوبة والحزم واجب، والرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي وإلى حد ما الإسلامي عبر ثلاث قمم ناجحة، أكدت دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي».

وأضاف: «ومع نهوض الدور المركزي للسعودية نرى أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار وهذا تطور إيجابي، المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعاً بالتنمّر الإيراني».

وتابع: «وبعيداً عن شوشرة المنصات الإعلامية فنحن أمام فرصة سانحة تبني على إجماع الموقف السياسي للقمم الثلاث، موقفاً يجمع بين الحكمة والردع والحزم ويبعد المنطقة عن أجوائها الملبدة الدقيقة وينهي مرحلة التوتر التي تسببت فيها التدخلات الإيرانية في الشأن العربي».

(وكالات)