الجيش اليمني يعلن صد هجوم لـ"أنصار الله" في الحديدة

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© AP Photo / Hani Mohammed
وأضاف أن "قوات الجيش تمكنت من إحباط هجوم الحوثيين، وكبدتهم قتلى وجرحى".
وأشار إلى "رصد الجيش تحركات لتعزيزات تابعة للحوثيين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة".
ووفقاً للجيش، "حشد الحوثيون مجاميع من عناصرهم، معززين بعدد من الآليات القتالية، في أطراف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا".
من جهة أخرى، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، الجيش اليمني بقصف منطقة الفازة وجنوب مدينة التحيتا جنوب الحديدة بـ 25 قذيفة مدفعية و5 صواريخ كاتيوشا.
وأضافت ان الجيش أطلق 7 قذائف هاون وصاروخاً موجة على مناطق جنوب شرقي مديرية حيس، في حين استهدف بالرشاشات جولة موبايل وأطراف شارع الخمسين وحارة الضبياني شمال شرقي مدينة الحديدة.
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