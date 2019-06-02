"أطباء الأرض" التركية توزع وجبات إفطار على الآلاف شمالي سوريا

هطاي (تركيا) / الخليج 365
وزّعت منظمة "أطباء الأرض-تركيا"، السبت، وجبات إفطار على آلاف الصائمين في مخيمات النازحين بمنطقة عفرين شمالي سوريا.
وقال المسؤول عن شؤون المساعدات في منطقة جنديرس التابعة لعفرين، أحمد إيبك، للأناضول، إن المنظمة وبالتعاون مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وزعت وجبات إفطار على 5 آلاف شخص في مخيمات النازحين السوريين بمنطقتي دير بلوط ومحمدية.
وأوضح أن وجبات الإفطار تتضمن أكلة الكبسة، ودجاج مشوي، ولبن، والخبز.
وأضاف إيبك أن منظمة "أطباء الأرض"، تعمل على معالجة السوريين مجانيا في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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