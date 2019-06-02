التعاون يعلن تجديد عقد #جهاد_الحسين لموسم واحد

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلن نادي التعاون عن تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، جهاد الحسين، لموسم واحد.
جاء ذلك في رسالة نشرها نادي التعاون، عبر الحساب الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، جاءت كالآتي..
“جددت إدارة النادي مساء اليوم عقد اللاعب جهاد الحسين لمدة موسم واحد، وذلك بمقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد القاسم ونائبه الاستاذ علي الشايعي”.
وتمكن جهاد الحسين من تسجيل 4 أهداف وصناعة 5 أهداف في 28 مباراة مع التعاون بالموسم المنقضي، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليشارك في إنجاز احتلال التعاون للمركز الثالث في دوري المحترفين، فضلًا عن التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.
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