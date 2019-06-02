محمد_صلاح: التتويج بدوري أبطال أوروبا حلمي وأنا في السابعة

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعرب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
وتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، عقب الفوز على توتنهام بنتيجة (2-0)، في نهائي إنجليزي خالص على ملعب واندر ميتروبوليتانو بمدريد.
وقال صلاح، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، “سعيد جدًا، هذا شيء لا يحدث كثيرًا في حياتي، التتويج بدوري أبطال أوروبا هو حلمي منذ كنت في السابعة من عمري”.
وأضاف “أتمنى أن أصبح أول لاعب عربي يتوج باللقب مرتين، وسعيد بالبطولة، وأسعى لحصد بطولات كثيرة خلال الموسم القادم”.
وكتب محمد صلاح تاريخًا عربيًا جديدًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح ثاني لاعب عربي يحرز هدفًا في النهائي الأوروبي، بعد الجزائري رابح ماجر في 1987، كما بات ثالث لاعب عربي يتوج باللقب بعد رابح ماجر والمغربي أشرف حكيمي في 2018.
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