أمير جازان يتابع إعادة التيار الكهربائي الى كافة المحافظات والمواقع بالمنطقة ..

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جازان
تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم ، عودة التيار الكهربائي بمحافظات المنطقة واطلع سموه على الاعمال والإجراءات الجارية لمعالجة الخلل مع مسؤولي الشركة بالمنطقة والذي أدى الى توقف الخدمة عن منطقة جازان .
ووجه سموه ، على الفور بإعادة التيار بشكل كامل الى كافة المحافظات والمراكز المواقع الحيوية والأسواق والمجمعات التجارية بالمنطقة.
وبين مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة بمنطقة جازان عادل بن أحمد الزائري ، متابعة وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان المتواصلة ، لتحقيق كل ما فيه راحة المواطنين والمقيمين في هذا الشهر المبارك وذلك من خلال العمل على إعادة التيار الكهربائي الى وضعه الطبيعي.
وثمن مدير شركة الكهرباء بمنطقة جازان محمد بن عتيق ، متابعة واهتمام سمو أمير منطقة جازان أولا بأول منذ بداية حدوث الخلل الى حين إعادة التيار تدريجيا بكافة المواقع بالمنطقة ويجري العمل على استكمال محافظتي أبو عريش وضمد ..
فيما اوضحت السعودية للكهرباء عبر حسابها الرسمي بتويتر ان سبب توقف الخدمة نتيجة سوء الأحوال الجوية، وبينت أن كافة الفرق الفنية الميدانية عملت بطاقتها القصوى على إعادة الخدمة تدريجيا ، مجددة اعتذارها للمشتركين لانقطاع الخدمة في المناطق الجنوبية.
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