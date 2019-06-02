ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة بهدفين على حساب #توتنهام

توج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على توتنهام بهدفين نظيفين في النهائي الذي أقيم على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية، وانتهى الشوط الأول بهذا الهدف.

الحكم السلوفيني دامير سكومينا احتسب ضربة الجزاء بعد لمسة يد من لاعب وسط السبيرز موسى سيسوكو.

شاهد الهدف

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الشوط الأول كان شحيح الفرص باستثناء بعض الهجمات من السبيرز، وتسديدة خطيرة من أندي روبرستون تصدى لها الحارس هوجو لوريس.

وضغط السبيرز لإحراز هدف التعادل في الشوط الثاني، ولكن دفاعات الريدز المحكمة حالت دون ذلك، فيما تصدى الحارس أليسون لكرة خطيرة من الكوري سون هيونج مين في الدقيقة 80.

وواصل الحارس البرازيلي تألقه متصدياً لركلة حرة خطيرة على حدود منطقة الجزاء نفذها كريستيان إيريكسين.

وأطلق البديل ديفوك أوريجي رصاصة الرحمة في المباراة، بتسجيله الهدف الثاني في المباراة بيسارية ماكرة في الدقيقة 87، بعد دربكة من دفاع توتنهام.

يذكر أن اللقب هو الأول ليفربول في دوري أبطال أوروبا منذ لقب 2005 على حساب ميلان في اسطنبول، وهي أول بطولة تدخل خزائن النادي منذ عام 2012.