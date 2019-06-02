دفعة جديدة من المهجرين السوريين تعود من لبنان (فيديو)

وبحسب "سانا"، فقد عادت اليوم دفعات جديدة من المهجرين السوريين من الأراضي اللبنانية عبر معبري الدبوسية وجديدة يابوس الحدوديين بريفي حمص ودمشق في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب اللبناني.

وذكرت الوكالة أن "الجهات المعنية قامت باستقبال المهجرين العائدين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم قبيل نقلهم إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب".

وقامت الفرق والكوادر الطبية التابعة لمديرية صحة حمص بتقديم اللقاحات والخدمات الصحية للمهجرين والأطفال العائدين فور وصولهم إلى معبر الدبوسية.

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وفي معبر جديدة يابوس وصلت حافلات سورية وعلى متنها دفعة جديدة من المهجرين السوريين حيث قامت الجهات المعنية باستقبالهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ومن ثم نقلهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة في ريف دمشق.

وعاد عشرات الآلاف من المهجرين السوريين منذ أبريل/نيسان من العام الماضي عبر معابر الدبوسية والزمراني وجديدة يابوس الحدودية مع لبنان إلى قراهم وبلداتهم بعد أن حررها الجيش السوري، بالإضافة إلى عودة الآلاف من المهجرين السوريين في الأردن عبر معبر نصيب جنوب سوريا.