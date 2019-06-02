شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على كميات كبيرة من متفجرات أمريكية فى جنوب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات السورية العثور على نحو 4 أطنان من مادة (سى فور) شديدة الانفجار خلال عملية تمشيط المناطق المحررة من الجماعات المسلحة جنوب البلاد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، عن مصدر عسكرى قوله "إنه تم العثور على كميات كبيرة من مادة (سى.فور)، والتى تقدر بنحو 4 أطنان فى مخابئ سرية تحت الأرض فى منطقة وادى اليرموك الواقع بريف درعا الغربى جنوبى سوريا"، مشيرا إلى أن هذه المادة صناعة أمريكية وتم إدخالها عبر الحدود فى حاويات خاصة إلى سوريا.

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وتعثر السلطات الروسية فى المناطق الجنوبية بما فيها مناطق (حوض اليرموك بريف درعا الغربي) من فترة لأخرى خلال عمليات تمشيط على كميات كبيرة من مواد شديدة الانفجار من مخلفات الجماعات المسلحة التى كانت تسيطر عليها، وعقب أعمال عسكرية لقوات النظام وبدعم جوى روسى استمرت لمدة شهرين ونصف الشهر، واتفاقيات مع فصائل المعارضة جنوب سوريا، استطاع النظام السورى فى نهاية يوليو الماضي، السيطرة على كامل جنوب غربى سوريا الخاضع سابقا لاتفاقية وقف إطلاق نار بتوافق "روسى - أردنى - أمريكى".