روسيا.. نحو 80 جريحًا في انفجار مروع بـ«مصنع متفجرات»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصيب 79 شخصًا بجروح إثر انفجار في مصنع كبير للمتفجرات في وسط روسيا، بحسب حصيلة جديدة السلطات المحلية.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الانفجار وقع في مصنع "كريستال" في دجيرجينسك على بعد 400 كيلو متر شرق موسكو في منطقة نيجني نوفغورود.

ونقلت الوكالة عن السلطات البلدية في المنطقة أنّ الانفجار أوقع أضرارًا في خمسة من مباني المصنع ونحو 180 مسكنًا.

يأتي هذا ذكر بيانٌ لوزارة الصحة: "احتاج 79 شخصًا إلى مساعدة طبية بعد الانفجار في كريستال هم 38 عاملاً في المصنع و41 من سكان المدينة.. وليس هناك أطفال بين الجرحى".

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وكانت ناطقة باسم السلطات الصحية قد صرحت - في وقت سابق - بأنّ الجرحى أصيبوا بشظايا.

وقال ممثلون لمصنع "كريستال" لوكالة إنترفاكس الروسية، إنَّ خمسة أشخاص كانوا يعملون في منطقة الانفجار وتم إجلاؤهم بنجاح.

وأفاد متحدثٌ باسم خدمات الطوارئ: "وقع انفجار في إحدى الورش، تلاه حريق امتد على نحو 100 متر مربع.. وتم إخماد الحريق بالكامل".