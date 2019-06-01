إيران تحتجز دبلوماسيين أوروبيين بسبب «حفل مختلط»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، أنَّ الشرطة الإيرانية احتجزت اثنين من الدبلوماسيين الأوروبيين لفترة وجيزة لحضورهما حفلًا مختلطًا يضم رجالاً ونساء، الأمر الذي يعد غير شرعي بموجب النظام القانوني الصارم في البلاد.

والدبلوماسيان المعتقلان من بريطانيا وهولندا، وتم احتجازهما أثناء وجودهما في الحفل أمس الجمعة في حي فيلينجاك شمال غربي طهران، لكن سرعان ما تم إطلاق سراحهما بعد التحقق من هويتهما، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

من جانبه، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية تأكيد تقرير وكالة تسنيم.

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يُشار إلى أنّه في إيران، من غير القانوني للنساء والرجال الذين لا تجمع بينهم صلة قرابة أن يحتفلوا في التجمعات التي يتخللها الرقص والمشروبات الكحولية، لأنها تعتبر غير أخلاقية.

وكثيرًا ما تقتحم الشرطة هذه الحفلات خاصة في المدن الكبيرة مثل طهران ويتم اعتقال المدعويين. وعادة ما يتم إطلاق سراحهم بعد دفع غرامة.