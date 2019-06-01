أوروبا تصعِّد حدة الانتقاد ضد الاستيطان الإسرائيلي: يُقوِّض فرص السلام

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي جدّد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، موقّفه الرافض وبشدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، وذلك ردًا على إعلان السلطات الإسرائيلية نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

وقال الاتحاد في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك": "الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي أمر غير قانوني وفقًا للقانون الدولي، وكذلك عرقلة لعملية السلام".

وأضاف البيان: "الاتحاد الأوروبي سيواصل الانخراط في اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين.. سياسة الاستيطان وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية حل الدولتين، والقدس التي تعتبر عاصمة للدولتين، وهي الطريقة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والعادل".

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وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية قد نشرت أمس الأول الخميس، مناقصةً لبناء 805 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات شرق مدينة القدس.

وبحسب موقع القناة العبرية السابعة، فإنَّه سيتم بناء هذه الوحدات بعد رسو عطائها على الشركات التي ستتقدم للمناقصة، وذلك ضمن مخطط بناء سابق تمّ تجهيزه منذ عامين.