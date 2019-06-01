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بغداد — سبوتنيك. وذكر الحشد الشعبي في بيان على موقعه الإلكتروني، نقلا عن قائد عمليات المقر المتقدم في كركوك اللواء الركن سعد حربية، أن "العمليات الإرهابية التي استهدفت محافظة كركوك تأتي كردة فعل من العدو بعد العمليات العسكرية في مناطق جنوب غربي كركوك".
© AFP 2019 / Mohammed Sawaf
وتابع أن "الأجهزة الاستخبارية بصدد مسك الخيط الرئيسي الذي قام بالعبث بأمن المواطنين".
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، أن الحصيلة النهائية لضحايا التفجيرات التي شهدتها محافظة كركوك شمالي العراق، الخميس الماضي ، بلغت 40 قتيلا وجريحا.
وقالت الصحة العراقية، في بيان لها، إن حصيلة التفجيرات بعبوات ناسفة التي شهدتها مناطق متفرقة من كركوك، انتهت عند قتيلين و38 جريحا.
وكانت محافظة كركوك شهدت، الخميس الماضي، تفجيرات عدة بعبوات ناسفة، تمكنت قوات الأمن من إبطال عبوتين ناسفتين، في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب خلية الإعلام الأمني.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواقع التفجيرات شملت مركزين للتسوق وثلاثة متاجر، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... الحشد الشعبي يقترب من كشف المسؤول عن تفجيرات كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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