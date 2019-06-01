العراق... الحشد الشعبي يقترب من كشف المسؤول عن تفجيرات كركوك

بغداد — سبوتنيك. وذكر الحشد الشعبي في بيان على موقعه الإلكتروني، نقلا عن قائد عمليات المقر المتقدم في كركوك اللواء الركن سعد حربية، أن "العمليات الإرهابية التي استهدفت محافظة كركوك تأتي كردة فعل من العدو بعد العمليات العسكرية في مناطق جنوب غربي كركوك".

© AFP 2019 / Mohammed Sawaf

وأضاف أن "جميع القادة الأمنيين تعاملوا بمهنية مع الحدث"، مشيدا بـ"تعاون المواطنين وأهالي المناطق التي وقعت فيها التفجيرات مع القوات الأمنية".

وتابع أن "الأجهزة الاستخبارية بصدد مسك الخيط الرئيسي الذي قام بالعبث بأمن المواطنين".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، أن الحصيلة النهائية لضحايا التفجيرات التي شهدتها محافظة كركوك شمالي العراق، الخميس الماضي ، بلغت 40 قتيلا وجريحا.

Advertisements

وقالت الصحة العراقية، في بيان لها، إن حصيلة التفجيرات بعبوات ناسفة التي شهدتها مناطق متفرقة من كركوك، انتهت عند قتيلين و38 جريحا.

وكانت محافظة كركوك شهدت، الخميس الماضي، تفجيرات عدة بعبوات ناسفة، تمكنت قوات الأمن من إبطال عبوتين ناسفتين، في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب خلية الإعلام الأمني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواقع التفجيرات شملت مركزين للتسوق وثلاثة متاجر، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.