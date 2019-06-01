اليمن... وزير دفاع الحوثيين يتوعد التحالف بـ "مفاجآت"

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وأكد اللواء العاطفي، على أن الصناعات العسكرية اليمنية تمضي قدما في إنجازاتها التسليحية والتقنية المتطورة المواكبة لمتطلبات ومقتضيات الدفاع عن سيادة ووحدة واستقلال الجمهورية اليمنية.

وقال الوزير خلال ترأسه اليوم اجتماع للجنة إعداد العقيدة العسكرية للجمهورية اليمنية "لقد طورنا وصنعنا الصواريخ والطائرات المسيرة المسلحة والهجومية وصنعنا القذائف والكثير من الأسلحة ونحن الآن في المراحل الأخيرة من إعادة جاهزية وتطوير وتصنيع الدفاعات الجوية المختلفة"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأضاف العاطفي، "سنذهل المتكبرين والمتغطرسين والمعتدين على الشعب اليمني بالمفاجآت التي لن يتوقعوها على الإطلاق".

وأشار وزير الدفاع، إلى أن مسودة وثيقة العقيدة العسكرية قد أعدت بناءاً على المتغيرات والمستجدات الراهنة بأبعادها المستقبلية وعلى مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية "وفي ضوء معطيات الحرب العدائية على اليمن أرضاً وإنسانا".