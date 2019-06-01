دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بدأت وزارة الخارجية الأمريكية بتطبيق سياسة جديدة في التعامل مع طلبات سمات الدخول (الفيزا) حيث أصبح على المتقدمين تزويدها بعناوين حساباتهم على الشبكات الاجتماعية.

وهذا الإجراء سينطبق على كل المسافرين إلى الولايات المتحدة سواء أكانوا بصفة مؤقتة أم دائمة، حيث يجب عليهم ذكر أسماء حساباتهم على الشبكات الاجتماعية ضمن الطلبات المرسلة.

وإن لم تكن تستخدم إحدى أو كل تلك الشبكات الاجتماعية هناك خيار بذلك أيضاً.

ويأتي تطبيق هذه السياسة الجديدة بعد أكثر من عام من بدء توجه الخارجية الأمريكية تحت إدارة ترامب لتشديد المراقبة والتفحص للراغبين بالدخول إلى البلاد. وحالياً البداية ستكون فقط مع أشهر الشبكات الاجتماعية، لكن لاحقاً ستمتد القائمة التي يمكن الاختيار منها لتشمل شبكات أخرى أقل أهمية وشعبية.

التدوينة الولايات المتحدة تطلب حسابات الشبكات الاجتماعية لمن يود السفر إليها ظهرت أولاً على عالم التقنية.