دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تتميز الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية برخص أسعار هواتفها إلى حد جنوني، حتى أن بعضها يعطيك مواصفات فنية تفوق الهواتف الرائدة وبأقل من نصف ثمنها، وهاتف 16Xs من ميزو Meizu ليس استثناءً.

يأتي الهاتف بشاشة 6.2 بوصة من نوع OLED صنع سامسونج وبحواف نحيفة للغاية تجعل الشاشة تغطي 90% من جسم الهاتف، ومدمج في الشاشة حساس البصمة.

من الخلف هناك 3 كاميرات منها رئيسية بدقة 48 ميغابكسل وأخرى بعدسة عريضة والثالثة للعمق.

Advertisements

قدمت الشركة مع الهاتف معالج سناب دراغون 675 مع ذاكرة عشوائية 6 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 46/128 غيغابايت وبطارية 4000 ميلي أمبير.

يبدأ بيع الهاتف في الصين بدءاً من 10 يونيو الجاري ويتاح في الهند وباقي دول آسيا وبعض الدول الأوروبية في يوليو المقبل، كل هذا يأتي بأربعة ألوان وبسعر 245 دولار فقط.

التدوينة ميزو تضع كاميرا 48 ميغابكسل في هاتف سعره أقل من 250$ ظهرت أولاً على عالم التقنية.