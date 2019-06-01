لا بديل عن حل الدولتين.. فلسطين في كلمات قادة العالم الإسلامي بقمة مكة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

نالت القضية الفلسطينية، وأزمة القدس اهتماما كبيرا من قادة العالم الإسلامي خلال القمة الإسلامية التي عٌقدت في مكة المكرمة، أمس، حيث ارتكزت كلماتهم على قضية فلسطين والتأكيد على القدس الشريف عاصمة للدولة الفلسطينية.

أكد البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف كعاصمة للدولة الفلسطينية، وأن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط لن يتحققا إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفي مقدمتها القدس الشريف، وفق القانون الدولي وما نصت عليه القرارات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي:

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمته على التمسك بحل شامل للقضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة التمسك بحل عادل وفق رؤية الدولتين والقدس عاصمة لفلسطين، حسبما أفاد موقع العربية.نت

ودان الرئيس السيسي محاولة الميليشيات الحوثية استهداف أمن السعودية، لافتا إلى أن التحديات التي يواجهها عالمنا الإسلامي تتطلب منا الوحدة.

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ملك السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز:

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في كلمته الافتتاحية لأعمال قمة الدورة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة، أن القضية الفلسطينية هي الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي، وهي محور الاهتمام حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة.

وشدد الملك سلمان على الرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف.

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ملك الأردن الملك عبدالله الثاني:

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة توحيد الجهود لدعم الفلسطينيين وتمكينهم من نيل حقوقهم ودعم قضيتهم، مشيرا إلى المبادرة العربية للسلام التي تبتها منظمة التعاون تؤكد على حل الدولتين وتأسيس دول فلسطينية في حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس".

وطالب الملك عبدالله الثاني دعم وكالة غوث التي تقدم المساعدة لحوالي 5 ملايين فلسطيني.

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أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر:

أكد في كلمته خلال مؤتمر القمة الإسلامية في مكة، مساء أمس، على ضرورة التمسك بحل الدولتين والقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين.

وتابع:"القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا، وندعو المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام وحل القضية الفلسطينية طبقًا لمبدأ حل الدولتين".

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ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى:

نالت قضية دولة فلسطينية وأزمة القدس اهتماما في كلمة العاهل البحريني الملك حمد بن عيى، أيضا، حيث أكد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمرجعيات الدولية.

وشدد العاهل البحريني على أن الظروف الإقليمية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب حلولا فورية للأزمات، وعلى ضرورة الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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رئيسة وزراء بنجلاديش شيخة حسينة واجد:

حسبما أفادت قناة السعودية الإخبارية، أعطى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الكلمة لرئيسة وزراء بنجلاديش، شيخة حسينة واجد، ممثلة للدول الآسيوية.

وقالت واجد في كلمتها، إن الهدف الرئيسي لمنظمة التعاون الإسلامي هو حماية حقوق الفلسطينيين وتحقيق حل الدولتين، وعلينا مواصلة العمل للنهوض بالعالم الإسلامي.