شكرا لقرائتكم خبر عن البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاء البرق سماء مكة المكرمة، وتساقطت الأمطار الرعدية الشديدة، فى موجة من التقلبات الجوية التى تتعرض لها المملكة العربية السعودية.



البرق فى مكة

ونشر المصور السعودى محمد الهذلى، عبر حسابه على تويتر، لحظات سقوط الأمطار وصواعق البرق والرعد فى سماء مكة المكرمة وهطولها على ساحة الحرم المكى.

ووفقا لصحيفة سبق السعودية، اختار المصور جبل السيدة بجوار الحرم المكى لرصد لحظات البرق والرعد وسقوط الأمطار التى شهدتها سماء العاصمة المقدسة بعد وقت الإفطار ليوم السابع والعشرين من سهر رمضان المبارك، كما رصد تصويراً للشلالات التى تتدفق من الجبال بعد الأمطار الغزيرة.



البرق والأمطار فى مكة

وساهمت الأمطار فى تلطيف الأجواء وإضفاء البهجة والسرور على زوار بيت الله الحرام من المعتمرين والذين سعدوا بتلك الأمطار خصوصاً من تواجدوا بالحرم المكى الشريف وبصحن المطاف، حتى أنهم أدوا الطواف وصلوا بالصحن، تحت زخات المطر والذى كان يهطل وقتها.

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