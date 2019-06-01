شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الخارجية الإماراتى يؤدى مناسك العمرة داخل الحرم المكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، مناسك العمرة فى المسجد الحرام، على هامش مشاركته فى القمم العربية والإسلامية والخليجية التى دعا إليها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.



وزير الخارجية خلال الطواف

ونشر الشيخ راشد بن حميد النعيمى، رئيس البلدية والتخطيط فى إمارة عجمان، عبر حسابه على انستجرام، صورا من أداء مناسك العمرة، صحبها بتعليق: "بحمد الله وفضله تم أداء مناسك العمرة بمعية أخى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، راجين من المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".



وزير الخارجية الإماراتى بملابس الإحرام

وكان الشيخ عبد الله بن زايد، قام بزيارة برج الساعة بجوار المسجد الحرام فى مكة المكرمة، برفقة بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

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الصلاة داخل المسجد الحرام