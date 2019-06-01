مصر.. إحياء ذكرى دخول المسيح ضمن مراسم لرحلة العائلة المقدسة

القاهرة/ الخليج 365

أحيت الكنيسة المصرية، السبت، ذكرى دخول مريم العذراء والمسيح عيسى إلى مصر، شملت مراسم لرحلة العائلة المقدسة.

وترأس تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذكسية، الطائفة المسيحية الأكبر في مصر، المراسم الكنسية بمناطق مسار العائلة المقدسة ضمن زيارتها لمصر، وفق بيان للكنيسة الأرثوذكسية.

وشملت المراسم الكنسية جولات كنسية ومباركة أيقونات العائلة المقدسة، وتقديم نماذج لموكب العائلة.

والأيقونة، هي صورة رمزية أثرية، تستخدم كرمز رسولي للترويج لرحلة العائلة المقدسة، على غرار الرموز المعتمدة للحج من الفاتيكان، مثل شجرة الزيتون للحج في مدينة القدس.

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ووفق البيان قدم البابا تواضروس، شرحا في قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر.

وحسب روايات تاريخية، جاءت العائلة المقدسة من فلسطين إلى مصر عبر طريق العريش (شمال شرق) وصولا إلى بابليون التي تعرف اليوم بـ"مصر القديمة"، وسط القاهرة، ثم إلى منطقة الصعيد جنوبي البلاد.

ثم عاودت العائلة الرجوع للشمال مرورا بمنطقة وادي النطرون، ليواصلوا طريق العودة عبر منطقة سيناء إلى فلسطين، وعُرف خط سير هذه الرحلة بـ"رحلة العائلة المقدسة".

وتأمل مصر أن يُحيي مسار العائلة المقدسة السياحة الدينية بها، عبر المساهمة في جذب ملايين المسيحيين لزيارة البلاد بقصد السياحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.