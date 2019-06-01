شبكة حقوقية: مقتل 416 مدنيا بسوريا خلال مايو

أنقرة/الخليج 365

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الانسان، مقتل 416 مدني على يد أطراف النزاع الرئيسية في سوريا خلال مايو/آيار المنصرم.

وفي تقريرها الشهري الذي أصدرته السبت، قالت الشبكة: "سجلنا في أيار المنصرم مقتل 416 مدنيا بينهم 107 طفلا و62 سيدة".

وأضاف: "من بينهم 269 مدنيًا قُتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت روسيا 45 مدنيًا بينهم 17 طفلا و10 سيدات. وقتلت فصائل المعارضة ستة مدنيين".

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وأشار التقرير إلى مقتل 21 مدنيا بينهم 6 أطفال، في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، فيما قتل شخص على يد داعش"، و7 على يد فصائل المعارضة السورية والمجموعات المناهضة للنظام.

وسجّل التقرير مقتل 73 مدنيا، على يد جهات مجهولة.

ووثق مقتل 14 شخصا تحت التعذيب، 11 منهم على يد النظام، واثنان على يد "ي ب ك/بي كا كا"، وواحد من قبل جهات أخرى.

ووثقت الشبكة مقتل ألف و517 مدنيا على يد الأطراف المتنازعة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.