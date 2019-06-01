الإعلامي “محمد الشهري” ينفي خبر وفاة إبنته

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الخليج - حسن القبيسي
أكد الإعلامي “محمد الشهري” عدم صحة الأنباء المتداولة عن وفاة إبنته ، وأوضح أنه لا يوجد لدبه بنت باسم فاطمة.
وذكر في حسابه بتويتر “احب اطمن الجميع بأن هذا الخبر غير صحيح وبناتي بخير ولله الحمد وليس فيهم مسمى فاطمة.
وأضاف شكرا لكل من اتصل وتطمن واسأل الله العلي العظيم ان لا يرينا وإياكم اي مكروه.
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