الإعلامي “محمد الشهري” ينفي خبر وفاة إبنته

الخليج - حسن القبيسي

أكد الإعلامي “محمد الشهري” عدم صحة الأنباء المتداولة عن وفاة إبنته ، وأوضح أنه لا يوجد لدبه بنت باسم فاطمة.

وذكر في حسابه بتويتر “احب اطمن الجميع بأن هذا الخبر غير صحيح وبناتي بخير ولله الحمد وليس فيهم مسمى فاطمة.

‏وأضاف شكرا لكل من اتصل وتطمن واسأل الله العلي العظيم ان لا يرينا وإياكم اي مكروه.