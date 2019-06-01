خالد_بن_سلمان في ذكرى #البيعة: #ولي_العهد سد منيع أمام العدو

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان سداً منيعاً أمام العدو ونبراساً مُلهماً لشباب الوطن.

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وقال الأمير خالد بن سلمان عبر «تويتر» اليوم (السبت): «عامان على بيعة سيدي ولي العهد، ستُكتب في صفحات التاريخ بمدادٍ من ذهب، كنت فيها يا سيدي سداً منيعاً أمام العدو ونبراساً مُلهماً لشباب وطنك».

وأضاف: «سر بخطى عزك ياسيدي، ونحن جنودك من وراءك، تحت رايتك، ماضون دوماً بعون الله على دروب رفعة وطننا وعزه».