صحيفة الخليج الالكترونية أعم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عن تعليق الحركة الجوية بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية الناتجة عن التقلبات الجوية. وقال الحساب الرسمي للمطار عبر «تويتر» اليوم (السبت): «حرصاً على سلامة المسافرين، تم تعليق الحركة الجوية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بسبب تدني مستوى الرؤية، نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها جدة، وسنوافيكم بأي مستجدات».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #مطار_الملك_عبدالعزيز يعلق #الحركة_الجوية لتدني مستوى الرؤية الأفقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.