ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيجن قوله في حوار "شانجري-لا" المعني بأمن أسيا في سنغافورة: "الولايات المتحدة مقتنعة أنه من خلال المفاوضات المتواصلة، يمكننا الاستمرار في سد الفجوات التي تفصل بين دولتينا وإحراز المزيد من التقدم على صعيد كل الأهداف التي التزمنا بها في سنغافورة".
وزادت التوترات منذ انهارت المحادثات في القمة الثانية في هانوي، حيث يلقي الجانبان على بعضهما البعض باللائمة في فشل التوصل إلى اتفاق.
وأمهل كيم، ترامب حتى نهاية العام لتخفيف العقوبات التي تخنق اقتصاد بلاده المتداعي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمريكي: ترامب ما زال يسعى لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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