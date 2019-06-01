المئات يشاركون في مسيرة القدس بألمانيا: إسرائيل قاتلة الأطفال

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي احتشد المئات في العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، للمشاركة في يوم القدس" target="_blank">مسيرة يوم القدس.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إنَّ المشاركين ردَّدوا قبل انطلاق المسيرة في حي شارلوتنبورج، شعار "إسرائيل قاتلة الأطفال"، وحملوا أعلام فلسطين، وألمانيا أيضًا.

وعلى بعد أمتار قليلة، تشكّلت مظاهرة مناهضة للمسيرة، وردَّد المشاركون فيها شعارات مثل "تحيا إسرائيل" و"حرروا غزة من حماس".

وشارك وزير الداخلية المحلي لولاية برلين آندرياس جايزل في مظاهرة أخرى مناهضة لمسيرة القدس.

ودعا تحالف واسع من أحزاب وجماعات ومبادرات إلى احتجاجات مضادة للمسيرة.

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وقالت متحدثةٌ باسم الشرطة إنّه تمَّ الإبلاغ عن تنظيم مظاهرتين تضم كل منهما حوالي 400 مشارك.

ونشرت الشرطة نحو 500 من أفرادها للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين المتظاهرين من المعسكرين.

وفي يوم القدس، الذي يأتي هذا العام في نهاية شهر رمضان، تدعو إيران سنويًّا إلى استعادة القدس على خلفية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية خلال حرب عام .1967

وشارك العام الماضي، 1600 شخص في يوم القدس" target="_blank">مسيرة يوم القدس ببرلين، وطالب المتظاهرون بدولة فلسطينية مستقلة وهاجموا إسرائيل في خطاباتهم.