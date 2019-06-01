المئات يشاركون في مسيرة القدس بألمانيا: إسرائيل قاتلة الأطفال

وعلى بعد أمتار قليلة، تشكّلت مظاهرة مناهضة للمسيرة، وردَّد المشاركون فيها شعارات مثل "تحيا إسرائيل" و"حرروا غزة من حماس".
وشارك وزير الداخلية المحلي لولاية برلين آندرياس جايزل في مظاهرة أخرى مناهضة لمسيرة القدس.
ودعا تحالف واسع من أحزاب وجماعات ومبادرات إلى احتجاجات مضادة للمسيرة.
وقالت متحدثةٌ باسم الشرطة إنّه تمَّ الإبلاغ عن تنظيم مظاهرتين تضم كل منهما حوالي 400 مشارك.
ونشرت الشرطة نحو 500 من أفرادها للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين المتظاهرين من المعسكرين.
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