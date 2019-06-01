شكرا لقرائتكم 621 نازحاً يغادرون لبنان طوعا الى سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 1 يونيو 2019 - اخر تحديث في 1 يونيو 2019 / 22:13

قامت المديرية العامة للأمن العام، صباح اليوم (السبت)، بتأمين العودة الطوعية لـ621 نازحا سوريا من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية عبر مراكز المصنع، القاع والعبودية الحدودية، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وبحضور مندوبيها. وواكبت دوريات من المديرية، كما اعلنت في بيان، النازحين الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنتها السلطات السورية لهذه الغاية من نقاط التجمع المحددة في بيروت، المصنع، طرابلس، العبودية، النبطية، صيدا، برج حمود والقاع حتى الحدود اللبنانية - السورية".



وكانت حافلة سورية تقل 30 سورياً غادرت انطلاقا من مركز كامل يوسف جابر الثقافي في النبطية اليوم، باشراف الامن العام وتنظيمه وحماية الجيش اللبناني، وحضر الى المركز رئيس رابطة العمال السوريين في لبنان مصطفى منصور، رئيس الرابطة في الجنوب محمد كراف ونائبه سليمان النعيمي، لمواكبة العائدين.

وقال منصور: "بتوجيه ومتابعة من السفير علي عبد الكريم علي سفير سورية في لبنان وبالتعاون مع الأمن العام اللبناني، انطلقت صباح اليوم، قافلة تضم مئات المواطنين العرب السوريين الذين قرروا العودة إلى وطنهم سورية وينشط كوادر رابطة العمال العرب السوريين وأعضائها في مختلف المناطق والمحافظات اللبنانية لتسهيل أمور الراغبين في العودة وتوفير كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف".

وتجمعت عشرات العائلات السورية صباحا للعودة الى سورية من خلال معبر القاع - الجوسيه الحدودي، وسط إجراءات اتخذها الأمن العام، وتولت باصات خاصة سورية نقلهم إلى الداخل السوري، بعد التدقيق باللوائح الاسمية لافراد العائلات المغادرة.

وبدورها، انطلقت من طرابلس دفعة جديدة من العائدين السوريين إلى الداخل السوري من باحات معرض رشيد كرامي الدولي باتجاه معبري العريضة والدبوسي الحدوديين، حيث تجمعوا منذ ساعات الفجر الأولى فيما تولت سيارات لبنانية نقلهم، في حين عمل عناصر الأمن العام على التدقيق في أسماء المغادرين. وتولت حافلات تابعة لوزارة النقل السورية عملية نقلهم إلى المناطق الحدودية ومنها الى الداخل السوري.

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واشرف رئيس شعبة معلومات الأمن العام في الشمال العقيد خطار ناصر الدين على عملية الإجراءات والتدابير بتوجيه مباشر من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، حيث عمل الجهاز الإداري على متابعة الإجراءات اللازمة مع العائلات الراغبة بالعودة على مدى اسابيع عدة.

وقال ناصر الدين: "على رغم الضغوط المتعددة على اللاجئين نتابع بتوجيهات مباشرة من اللواء ابراهيم عملنا الأمني والإداري البحت الذي ينطلق من مصلحة الشعبين اللبناني والسوري. نعيد اليوم دفعة جديدة من اخوتنا فيما نولي اهتماما يوميا بتطبيق القوانين المرعية على المقيمين الأجانب تعميما للعدالة وتنفيذا للقانون ونحن ماضون في ذلك".

وفي السياق، غادر صباح اليوم 55 نازحا سوريا ملعب صيدا البلدي، بعد إتمام كل الاجراءات الرسمية، عبر معبري المصنع والعبودية الحدوديين.

وأشرف رئيس المكتب الإقليمي للامن العام في الجنوب المقدم علي قطيش، على عملية تنظيم عودة النازحين أمنيا ولوجستيا، بمشاركة ممثل رئيس بلدية صيدا محمد السعودي عضو المجلس البلدي كامل كزبر، بمواكبة من فرق الانقاذ الشعبي التابعة لمؤسسة معروف سعد الاجتماعية.

وقال كزبر: "كما استقبلت بلدية صيدا النازحين السوريين في بداية ازمتهم، ها هي اليوم تودعهم وتؤمن لهم كل الأمور اللوجستية لتأمين العودة الطوعية الى بلدهم الام، إذ ليس أغلى على الانسان من بلده، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ولا سيما الامن العام". ودعا النازحين في لبنان إلى "العودة الى بلدهم مع تأمين شروط العودة السالمة".