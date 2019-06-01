- 1/2
- 2/2
وكادت الصاعقة أن تصيب مصور الفيديو، وذلك أثناء تصويره الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة.
يشار إلى أن هطول الأمطار الغزيرة مستمر على مكة المكرمة، إذ حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية، من هطول الأمطار مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، حفاظا على سلامتكم.
© AFP 2019 / PEDRO ARMESTRE
وذكر الحساب الرسمي لمطار الملك عبد العزيز عبر "تويتر"، أن القرار جاء بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية الناتجة عن التقلبات الجوية.
وأضاف "حرصا على سلامة المسافرين، تم تعليق الحركة الجوية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بسبب تدني مستوى الرؤية، نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها جدة، وسنوافيكم بأي مستجدات".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... صاعقة رعدية مرعبة تضرب سعودي خلال توثيقة أمطار مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.