القبض على 9 من عناصر "داعش" في محافظة نينوى العراقية

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بغداد — سبوتنيك. وقال بيان للناطق باسم وزارة الداخلية إن "مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى، وبناءً على مذكرات قبض صادرة عن القضاء، وبعد جمع المعلومات الدقيقة عن أماكن تواجدهم، تمكنت من إلقاء القبض على 9عناصر من عصابات داعش الإرهابية".
© Sputnik . Nazek Mohammed
وأشار البيان إلى أن هؤلاء "تم القبض عليهم في أماكن متفرقة من جانبي مدينة الموصل وقضآء تلعفر غرب مدينة الموصل".
وكان زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي قد أعلن في 2014 قيام ما يسمى بالخلافة الإسلامية من الموصل، قبل أن تستعيدها القوات العراقية مسنودة بالتحالف الدولي في منتصف 2017.
وأعلن العراق استعادة كافة الأراضي التي يسيطر عليها داعش في نهاية 2017، ولكن تعلن السلطات الأمنية القضاء على، وتوقيف، عدد من بقايا التنظيم بين الحين والآخر.
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